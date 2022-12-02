«Интер» предлагает новый контракт защитнику Дармиану до 2025 года

«Интер» намерен продлить контракт с защитником Маттео Дармианом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» хотят подписать с итальянским игроком обороны новый контракт до 2025 года. Его нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

32-летний итальянец перешел в «Интер» из «Пармы» осенью 2020 года. В этом сезоне он провел за команду 14 матчей, сделав два ассиста.

Ранее он также играл за «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Палермо», «Торино» и национальную сборную Италии.