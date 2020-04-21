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«Интер» предлагает Мертенсу более выгодный контракт, чем «Наполи»

08:07
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«Интер» продолжает вести переговоры с нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом. Миланский клуб предлагает 32-летнему бельгийцу контракт на два года. За это время он может заработать 6 миллионов евро без учетов бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Наполи» тоже хочет продлить контракт с игроком. Но предлагает только 4 миллиона за два года.

В сезоне-2019/20 Мертенс провел 29 матчей за «Наполи» и забил 12 мячей при шести голевых передачах. Его контракт с неаполитанцами истекает летом 2020 года.

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