«Интер» предлагает Кавани контракт на три года

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Интере», сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Интер» предложил 33-летнему уругвайцу контракт сроком на три года. Сообщается, что Кавани не собирается продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет команду в июле в качестве свободного агента. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Атлетико» и «Ньюкасла».

На счету Кавани 7 голов и 3 результативных передачи в 22 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20.