«Интер» предлагает Хакими зарплату намного выше, чем в «Реале»

«Интер» близок к покупке защитника «Реала» Ашрафа Хакими, сообщает AS.

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, стороны могут достичь договоренностей в ближайшие дни. Сообщается, что 21-летний марроканец обойдется «Интеру» в 40 миллионов евро. Хакими хочет постоянно попадать в основной состав, чего не может гарантировать «Реал». Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте, в свою очередь, гарантировал футболисту место в старте. Кроме того, итальянский клуб предлагает марроканцу зарплату в 5 миллионов евро в год, что намного больше суммы, которую игрок получает по контракту с «Королевским клубом». Сообщается, что «Интер» предлагает Хакими заключить контракт на 5 лет.

В сезоне-2019/20 Хакими выступает за «Боруссию Д». Игрок провел за немецкую команду 44 матча во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марроканца в 54 миллиона евро.