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«Интер» пожертвует миллион масок для борьбы с коронавирусом

18:30
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Руководство «Интера» пожертвует миллион защитных масок Национальному департаменту гражданской защиты Италии для борьбы с пандемией коронавирусом, сообщает Football Italia.

Миланцы уже делали пожертвования, выделив 100 тысяч евро, собрав еще 658 тысяч евро и раздав 300 000 масок и другого медицинского оборудования.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек. В Италии 165 155 человек заразились, 21 645 погибли, 38 092 выздоровели.

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