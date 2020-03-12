«Интер» пожертвовал 300 тысяч медицинских масок для борьбы с коронавирусом
15:07
«Интер» пожертвует 300 тысяч медицинских масок Национальному департаменту гражданской защиты для борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
— Мы надеемся, что успешный опыт Китая в борьбе с коронавирусом может помочь остановить быстрое распространение вируса в Италии, — приводит слова президента Стивена Чжана официальный сайт клуба. — Мы будем продолжать усиливать наш вклад и поддерживать Италию в борьбе с чрезвычайной ситуацией.
Футбольные турниры в Италии были отменены до 3 апреля. У защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани был диагностирован положительный результат на коронавирус.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020