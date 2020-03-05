Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» пожертвовал 100 тысяч евро на исследование коронавируса

10:42
Теги:

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что клуб пожертвовал 100 тысяч евро Департаменту биомедицинских и клинических наук больницы Сакко для борьбы со вспышкой коронавируса. Матчи серии А и другие спортивные события в Италии пройдт без болельщиков до 3 апреля после постановления правительства.

— «Интер» неразрывно связан с городом Миланом и гордится самоотверженностью, с которой все сотрудники больницы Сакко справляются с исключительной ситуацией, — сказал президент клуба Стивен Чжан. — С самого начала чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, мы с особым вниманием и опасением следили за развитием событий, подчеркивая, что единственным приоритетом является общественное здравоохранение и безопасность. Именно по этой причине «Интер» считает своим долгом оказать поддержку больнице Сакко.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир