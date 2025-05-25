«Интер» повысил предложение по Луису Энрике до 27 миллионов евро

«Интер» повысил свое предложение по полузащитнику «Марселя» Луису Энрике до 27 миллионов евро, пишет Tuttosport.

При этом руководство французского клуба не устраивает предложенная сумма — оно намерено получить за бразильского футболиста 30 миллионов евро.

По данным источника, «Интер» согласовал с Энрике условия личного контракта — он будет рассчитан на пять лет.

23-летний Луис Энрике в сезоне-2024/25 провел за «Марсель» 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт будет действовать до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.