«Интер» повысил предложение по Луису Энрике до 27 миллионов евро
«Интер» повысил свое предложение по полузащитнику «Марселя» Луису Энрике до 27 миллионов евро, пишет Tuttosport.
При этом руководство французского клуба не устраивает предложенная сумма — оно намерено получить за бразильского футболиста 30 миллионов евро.
По данным источника, «Интер» согласовал с Энрике условия личного контракта — он будет рассчитан на пять лет.
23-летний Луис Энрике в сезоне-2024/25 провел за «Марсель» 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт будет действовать до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.
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2
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
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|0-0
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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|0-0
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7
|Аталанта
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|0-0
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8
|Болонья
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|0-0
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9
|Лацио
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|0-0
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10
|Удинезе
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|0
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|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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