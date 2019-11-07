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«Интер» потерял Политано на месяц из-за травмы

17:27
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Нападающий «Интера» Маттео Политано получил растяжение лодыжки, сообщает официальный сайт клуба. Указано, что он пропустит несколько недель. Football Italia уточняет, что игрок выбыл примерно на месяц.

Футболист получил травму в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:3). 26-летний итальянец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Интер» во всех турнирах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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