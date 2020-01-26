«Интер» потерял очки с «Кальяри»

«Интер» и «Кальяри» сыграли вничью в матче чемпионата Италии — 1:1. Миланский клуб занимает второе место в таблице, но по потерянным очкам идет третьим.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

«Интер» — «Кальяри» — 1:1 (1:0)

Голы: Мартинес, 29 (1:0). Наингголан, 78 (1:1).

«Интер»: Ханданович, Янг, де Фрай, Бираги (Димарко, 85), Шкриньяр (Годин, 17), Бастони, Валеро, Барелла, Сенси (Санчес, 82), Лукаку, Мартинес.

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пеллегрини (Маттьелло, 76), Валюкевич, Ионицэ, Наингголан (Чигарини, 86), Жоау Педру, Нандес, Фараго, Олива (Кастро, 74), Симеоне.

Предупреждения: Лукаку, 45+3. Барелла, 61. де Фрай, 83. Мартинес, 90+4.

Удаление: Мартинес, 90+4.

Судья: Манганьелло (Италия).

26 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».