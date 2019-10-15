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«Интер» подтвердил, что Санчесу понадобится операция

15:54
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Форвард «Интера» Алексис Санчес будет вынужден перенести операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у чилийца зафиксировано смещение малоберцового сухожилия левой лодыжки. Он перенесет операцию после консультаций с профессором Рамоном Кугатом в Барселоне.

Сроки восстановления не указаны. Ранее главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда заявил, что футболист пропустит 2-3 месяца.

В текущем сезоне 30-летний Алексис Санчес провел четыре матча за «Интер», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Чилиец выступает за итальянскую команду на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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