«Интер» подтвердил, что Санчесу понадобится операция

Форвард «Интера» Алексис Санчес будет вынужден перенести операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у чилийца зафиксировано смещение малоберцового сухожилия левой лодыжки. Он перенесет операцию после консультаций с профессором Рамоном Кугатом в Барселоне.

Сроки восстановления не указаны. Ранее главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда заявил, что футболист пропустит 2-3 месяца.

В текущем сезоне 30-летний Алексис Санчес провел четыре матча за «Интер», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Чилиец выступает за итальянскую команду на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

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