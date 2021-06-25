«Интер» подписал 38-летнего вратаря «Кротоне» Кордаца

«Интер» объявил о переходе в команду вратаря «Кротоне» Алекса Кордаца.

Соглашение с 38-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2022 года.

Кордац — воспитанник «Интера». В сезоне-2020/21 голкипер провел 36 матчей за «Кротоне» и пропустил 91 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

В сезоне-2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии.