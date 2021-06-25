«Интер» подписал 38-летнего вратаря «Кротоне» Кордаца
16:44
«Интер» объявил о переходе в команду вратаря «Кротоне» Алекса Кордаца.
Соглашение с 38-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2022 года.
? | ANNUNCIO— Inter ??? (@Inter) June 25, 2021
Alex #Cordaz ? nerazzurro! ??
? https://t.co/SBTeH4KkaO#WelcomeAlex #IMInter pic.twitter.com/Ecg2ljKMo7
Кордац — воспитанник «Интера». В сезоне-2020/21 голкипер провел 36 матчей за «Кротоне» и пропустил 91 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
В сезоне-2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии.
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