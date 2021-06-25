Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» подписал 38-летнего вратаря «Кротоне» Кордаца

16:44
Теги:

«Интер» объявил о переходе в команду вратаря «Кротоне» Алекса Кордаца.

Соглашение с 38-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2022 года.

Кордац — воспитанник «Интера». В сезоне-2020/21 голкипер провел 36 матчей за «Кротоне» и пропустил 91 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

В сезоне-2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Что будет, если есть черешню каждый день
Буффон высказался о переходе Доннаруммы из «Милана» в «ПСЖ»
Зарплата Дзюбы в «Зените» составляет 4 миллиона евро в год

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд