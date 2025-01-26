«Интер» разгромил «Лечче»

«Интер» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии разгромил «Лечче» со счетом 4:0. Миланцы забили по два гола в каждом из таймов.

«Интер» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А, у черно-синих на одну игру меньше, чем у лидирующего «Наполи» (53 очка).

«Лечче» (20 очков) расположился на 17-й строчке.