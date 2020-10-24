«Интер» победил «Дженоа», Лукаку догнал лидеров в гонке бомбардиров

«Интер» победил «Дженоа» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:0. Форвард миланцев Ромелу Лукаку открыл счет, для него этот мяч стал пятым, он догнал лидеров гонки бомбардиров.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

«Дженоа» — «Интер» — 0:2 (0:0)

Голы: Лукаку, 64 (0:1). Д`Амброзио, 79 (0:2).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Бани, Гольданига, Гильоне, Чиборра (Пеллегрини, 46), Бехрами (Радованович, 61), Бадель (Зайц, 61), Ровелла (Мелегони, 84), Пандев, Пьяца (Шомуродов, 65).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Коларов, 80), Раноккиа, Д`Амброзио, Бастони, Видаль (Наингголан, 80), Эриксен (Барелла, 58), Брозович, Перишич (Хакими, 58), Лукаку, Мартинес (Пинамонти, 72).

Предупреждения: Мартинес, 40. Бани, 86.

Судья: Масса.

24 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».