«Интер» победил «Дженоа», Лукаку догнал лидеров в гонке бомбардиров
«Интер» победил «Дженоа» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:0. Форвард миланцев Ромелу Лукаку открыл счет, для него этот мяч стал пятым, он догнал лидеров гонки бомбардиров.
Чемпионат Италии
Серия А
5-й тур
«Дженоа» — «Интер» — 0:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 64 (0:1). Д`Амброзио, 79 (0:2).
«Дженоа»: Перин, Сапата, Бани, Гольданига, Гильоне, Чиборра (Пеллегрини, 46), Бехрами (Радованович, 61), Бадель (Зайц, 61), Ровелла (Мелегони, 84), Пандев, Пьяца (Шомуродов, 65).
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Коларов, 80), Раноккиа, Д`Амброзио, Бастони, Видаль (Наингголан, 80), Эриксен (Барелла, 58), Брозович, Перишич (Хакими, 58), Лукаку, Мартинес (Пинамонти, 72).
Предупреждения: Мартинес, 40. Бани, 86.
Судья: Масса.
24 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/