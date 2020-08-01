«Интер» победил «Аталанту» в борьбе за второе место в серии А

В заключительном туре чемпионата Италии «Интер» приехал в гости к «Аталанте». Команды разыгрывали второе место в турнирной таблице серии А.

Миланцы одержали победу со счетом 2:0. Набрав 82 очка, «нерадзурри» сохранили второе место. При этом «Аталанта» также осталась на третьей строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

«Аталанта» — «Интер» — 0:2 (0:2)

Голы: Д`Амброзио, 1 (0:1). Янг, 20 (0:2).

«Аталанта»: Голлини (Спортьелло, 5), Толой, Кальдара, Джимсити, Гозенс, Кастань (Хатебур, 60), де Рон, Пашалич (Малиновский, 61), Фройлер (Муриэль, 61), Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата.

«Интер»: Ханданович, Годин, Янг (Эриксен, 90), де Фрай, Д`Амброзио (Бираги, 78), Бастони (Шкриньяр, 77), Брозович, Гальярдини, Барелла (Моузес, 90), Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

Предупреждения: де Фрай, 23. Джимсити, 25. Толой, 44. Брозович, 56. Ханданович, 86.

Судья: Джакомелли (Италия).

1 августа. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

«Милан» — «Кальяри» — 3:0 (1:0)

Голы: Клаван, 10 — в свои ворота (1:0). Ибрагимович, 55 (2:0). Самуэль Кастильехо, 57 (3:0).

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 44 (вратарь)

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Дуарте, 79), Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Беннасер (Брешанини, 66), Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Салемакерс, 65), Самуэль Кастильехо (Мальдини, 65), Леан (Бонавентура, 38).

«Кальяри»: Краньо, Клаван (Карбони, 62), Ликояннис, Маттьелло (Ладинетти, 62), Чеппителли, Валюкевич, Ионицэ (Маригозу, 79), Перейро (Палоски, 62), Нандес, Фараго, Симеоне (Паволетти, 90).

Предупреждения: Перейро, 13. Фараго, 45. Краньо, 58. Салемакерс, 67.

Судья: Серра (Италия).

1 августа. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Ювентус» — «Рома» — 1:3 (1:2)

Голы: Игуаин, 5 (1:0). Калинич, 23 (1:1). Перотти, 44 — с пенальти (1:2). Перотти, 52 (1:3).

«Ювентус»: Щенсны (Пинсольо, 73), Бонуччи (Мерих Демирал, 51), Данилу, Ругани, Фработта, Матюиди, Рабьо (Рэмси, 51), Мураторе, Игуаин (Вриони, 79), Бернардески (Оливьери, 72), Дзанимаккья.

«Рома»: Фузату, Фасио, Смоллинг, Дзаппакоста, Роджер Ибаньес (Сантон, 56), Калафьори (Бруну Перес, 60), Кристанте (Жуан Жезус, 56), Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 56), Вильяр, Калинич, Перотти (Клайверт, 73).

Предупреждения: Ругани, 21. Смоллинг, 40. Перотти, 45+1. Кристанте, 54. Фасио, 90+4.

Судья: Рокки (Италия).

1 августа. Турин. Стадион «Алльянц»

«Наполи» — «Лацио» — 3:1 (1:1)

Голы: Руис, 9 (1:0). Иммобиле, 22 (1:1). Инсинье, 54 — с пенальти (2:1). Политано, 90+2 (3:1).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй (Гулям, 78), Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Политано, 85), Лоботка (Демме, 79), Руис, Кальехон (Лосано, 78), Мертенс, Инсинье (Эльмас, 84).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби (Баштуш, 63), Габаррон (Вавро, 63), Луис Фелипе, Пароло (А.Андерсон, 87), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари (Лукаку, 83), Иммобиле, Корреа (Адеканье, 87).

Предупреждения: Кулибали, 15. Иммобиле, 69. Мариу Руй, 69. Милинкович-Савич, 90+4. Эльмас, 90+4.

Судья: Кальварезе (Италия).

1 августа. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».