«Интер» планирует подписать Канте

«Интер» определил полузащитника «Челси» Н`Голо Канте как трансферную цель на лето, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «синие» готовы рассмотреть предложения по 29-летнему французу, в котором заинтересован главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте, работавший с футболистом в лондонской команде.

В сезоне-2019/20 Канте провел за «Челси» 28 матчей, на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.