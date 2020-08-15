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«Интер» планирует подписать Канте

11:58
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«Интер» определил полузащитника «Челси» Н`Голо Канте как трансферную цель на лето, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «синие» готовы рассмотреть предложения по 29-летнему французу, в котором заинтересован главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте, работавший с футболистом в лондонской команде.

В сезоне-2019/20 Канте провел за «Челси» 28 матчей, на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

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