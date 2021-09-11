«Интер» планирует поднять зарплату Бареллы практически в два раза
«Интер» ведет переговоры по продлению контракта с полузащитником Николо Бареллой, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «нерадзурри» готовы поднять зарплату 24-летнего итальянца практически в два раза. Сообщается, что «Интер» предлагает футболисту зарплату в 4 миллиона евро в год с учетом того, что сейчас игрок получает 2,5 миллиона евро в год.
В сезоне-2021/22 Барелла провел 2 матча за «Интер», на его счету 2 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 65 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/rinnovo-e-fascia-da-capitano-inter-il-piano-per-blindare-barella-40458
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю