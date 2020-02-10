«Интер» отыгрался с 0:2 и победил «Милан». Команда Конте возглавила турнирную таблицу

«Интер» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии одержал волевую победу над «Миланом» — 4:2. Хозяева отыгрались с 0:2. В их составе отличились Марсело Брозович, Матиас Весино, Стефан де Фрай и Ромелу Лукаку. У гостей забили Анте Ребич и Златан Ибрагимович.

«Интер» набрал 54 очка и возглавил турнирную таблицу. «Милан» (32) -10-й. Команда уступила впервые за шесть матчей.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Интер» — «Милан» — 4:2 (0:2)

Голы: Ребич, 40 (0:1). Ибрагимович, 45+1 (0:2). Брозович, 51 (1:2). Весино, 53 (2:2). де Фрай, 70 (3:2). Лукаку, 90+3 (4:2).

«Интер»: Паделли, Годин, Янг (Бираги, 90+5), де Фрай, Шкриньяр, Брозович, Весино, Барелла, Санчес (Эриксен, 72), Кандрева (Моузес, 80), Лукаку.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Беннасер, Кессье (Лукас Пакета, 81), Ибрагимович, Ребич (Бонавентура, 84), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Леан, 80).

Предупреждения: Весино, 47. Барелла, 55. Шкриньяр, 55. Кессье, 62. Конти, 79. Лукаку, 90+4.

Судья: Мареска (Италия).

9 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».