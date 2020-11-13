«Интер» ответил на критику тренера сборной Чили

«Интер» выступил с официальным заявлением по поводу высказываний главного тренера сборной Чили Рейнальдо Руэда. Специалист недоволен тем, что в миланском клубе сомневаются в профессионализме врачей чилийской сборной.

Ранее в «Интере» выразили обеспокоенность физическим состоянием чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

«Интер» считает заявления тренера сборной Чили Рейнальдо Руэда неприемлемыми, оскорбительными и не соответствующими действительности. У клуба всегда было максимальное сотрудничество и прекрасные отношения со всем национальными сборными. В конкретном случае с Алексисом Санчесом, игрок сталкивался с физическими проблемами почти при каждом вызове в сборную. В одном из них он получил серьезную травму, из-за которой не выходил на поле в течение трех месяцев. Это нанесло серьезный ущерб нашему клубу, который всегда внимательно относился к здоровью своих игроков", — говорится в сообщении «Интера».