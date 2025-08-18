«Интер» отказался продавать Бастони «Челси» за 50 миллионов евро

«Интер» отказался продавать защитника Алессандро Бастони в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, лондонцы предложили за 26-летнего итальянца 50 миллионов евро, однако получили отказ.

В сезоне-2024/25 Бастони провел 57 матча, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.