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«Интер» оштрафован на 5 тысяч евро за оскорбления в адрес Балотелли

00:29

«Интер» был оштрафован на 5 тысяч евро за поведение фанатов во вермя матча чемпионата Италии против «Брешии» (2:1). Болельщики миланской команды использовались оскорбительные кричалки в адрес нападающего соперника Марио Балотелли.

Итальянец был недоволен приемом фанатами своей бывшей команды. В одном из моментов он даже показал трибунам средний палец.

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