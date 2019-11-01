«Интер» оштрафован на 5 тысяч евро за оскорбления в адрес Балотелли
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«Интер» был оштрафован на 5 тысяч евро за поведение фанатов во вермя матча чемпионата Италии против «Брешии» (2:1). Болельщики миланской команды использовались оскорбительные кричалки в адрес нападающего соперника Марио Балотелли.
Итальянец был недоволен приемом фанатами своей бывшей команды. В одном из моментов он даже показал трибунам средний палец.
Photo: #Balotelli shows #Inter ultras the middle finger https://t.co/ZUwfPZrFr0 pic.twitter.com/9PFH47jJwx— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) October 30, 2019
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