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Сегодня, 15:16

«Интер» определился с будущим Лукаку в команде

Виктория Кравченко
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В «Интере» определились с будущим нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Football Insider. В клубе не впечатлены результатами бельгийца, поэтому готовы отпустить его в другую команду.

В 19 матчах сезона 2022/23 Лукаку забил только пять голов и отдал один результативный пас.

Права на игрока принадлежат «Челси». Контракт 29-летнего футболиста с лондонцыми рассчитан до средины 2026 года.

Сообщалось, что в Лукаку заинтересованы «Астон Вилла» и «Реал».

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
1
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Руководство «Милана» недовольно работой Пиоли

«Интер» намерен избавиться от большей части игроков в летнее трансферное окно
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
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1.04 19:00
Интер – Фиорентина
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1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
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2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
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Рома – Сампдория
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Наполи – Милан
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Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 18 1 0
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