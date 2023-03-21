«Интер» определился с будущим Лукаку в команде

В «Интере» определились с будущим нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Football Insider. В клубе не впечатлены результатами бельгийца, поэтому готовы отпустить его в другую команду.

В 19 матчах сезона 2022/23 Лукаку забил только пять голов и отдал один результативный пас.

Права на игрока принадлежат «Челси». Контракт 29-летнего футболиста с лондонцыми рассчитан до средины 2026 года.

Сообщалось, что в Лукаку заинтересованы «Астон Вилла» и «Реал».