«Интер» одержал волевую победу над «Вероной» и вышел на первое место в чемпионате

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Верону». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.

Миланский клуб набрал 31 очко и вышел на первое место в турнирной таблице. Правда, у идущего вторым «Ювентуса», который отстает на два очка, есть игра в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Интер» — «Верона» — 2:1 (0:1)

Голы: Верре, 19 — с пенальти (0:1). Весино, 65 (1:1). Барелла, 83 (2:1).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Бираги (Кандрева, 63), Шкриньяр, Бастони, Брозович, Весино, Лазаро (Д`Амброзио, 85), Барелла, Лукаку, Мартинес (Эспозито, 81).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Эмпереур, Лазович, Верре (Хендерсон, 63), Дзакканьи (Тутино, 50), Пессина, Амрабат, Сальседо (Стемпиньски, 84).

Предупреждения: Брозович, 32. Дзакканьи, 35. Мартинес, 42. Барелла, 84.

Судья: Валери (Италия).

9 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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