«Интер» обыграл СПАЛ и вышел на первое место
«Интер» в матче 14-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ со счетом 2:1. Дубль оформил Лаутаро Мартинес.
«Интер» вышел на первое место в турнирной таблице. СПАЛ идет 19-м.
Чемпионат Италии
Серия А
14-й тур
«Интер» — «СПАЛ» — 2:1 (2:0)
Голы: Мартинес, 16 (1:0). Мартинес, 41 (2:0). Валоти, 50 (2:1).
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино, Лазаро (Бираги, 76), Гальярдини (Годин, 79), Кандрева (Валеро, 79), Лукаку, Мартинес.
«СПАЛ»: Бериша, Томович, Викари, Игор (Янкович, 82), Реца, Куртич, Валоти, Вальдифиори (Флоккари, 70), Мурджа, Стрефецца (Ционек, 42), Петанья.
Предупреждения: Вальдифиори, 57. Д`Амброзио, 59. Игор, 77. Ционек, 80. Мурджа, 90+4.
Судья: Иррати (Италия).
1 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Лацио» — «Удинезе» — 3:0 (3:0)
Голы: Иммобиле, 9 (1:0). Иммобиле, 36 — с пенальти (2:0). Луис Альберто, 45+1 — с пенальти (3:0).
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 75), Лулич (Хони, 64), Луис Альберто (Андерсон, 80), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа.
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Мандрагора, Уоллас (Барак, 76), Окака Чука (Теодорчик, 82), Несторовски, де Пауль (Фофана, 60).
Предупреждение: Трост-Эконг, 35.
Судья: Ди Белло (Италия).
1 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/