"Интер" обыграл СПАЛ, дубль Белотти принес победу "Торино" над "Фрозиноне"

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Торино" на выезде обыграл "Фрозиноне" со счетом 2:1. Дубль в этой встрече оформил Андреа Белотти. В другой встрече "Интер" обыграл СПАЛ (2:0).

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Фрозиноне" – "Торино" – 1:2 (1:0)

Голы: Паганини, 42 (1:0). Белотти, 56 (1:1). Белотти, 77 (1:2).

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Капуано (Чофани, 83), Гольданига, Майелло (Тротта, 73), Чибса, Гори, Чано, Паганини, Пинамонти.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 69), Моретти, Ансальди, Нкулу, Иццо, Ринкон, Мейте (Яго Фальке, 54), Базелли, Дзадза (Беренгер, 86), Белотти.

Предупреждения: Капуано, 22. Ринкон, 30. Мейте, 37. Чано, 71. Дзадза, 82. Эйна, 85.

Судья: Джакомелли (Италия).

10 марта. Фрозиноне. Стадион Stadio Benito Stirpe.

"Интер" – СПАЛ – 2:0 (0:0)

Голы: Политано, 67 (1:0). Гальярдини, 77 (2:0).

"Интер": Ханданович, Миранда (Раноккиа, 46), Асамоа, де Фрай, Седрик Суариш, Далберт, Жоау Мариу, Брозович (Кандрева, 42), Гальярдини, Политано (Валеро, 74), Мартинес.

СПАЛ: Вивиано, Фелипе (Палоски, 73), Викари, Бонифаци, Куртич, Миссироли, Валоти (Дикманн, 62), Скьяттарелла, Фарес, Флоккари (Антенуччи, 83), Петанья.

Предупреждения: Гальярдини, 19. Миссироли, 29. Петанья, 45. Жоау Мариу, 57. Валоти, 57. Фелипе, 63. Викари, 89. Раноккиа, 90+2.

Судья: Кальварезе (Италия).

10 марта. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

"Сампдория" – "Аталанта" – 1:2 (0:0)

Голы: Сапата, 50 (0:1). Квальярелла, 67 – с пенальти (1:1). Гозенс, 77 (1:2).

"Сампдория": Аудеро, Сала (Берешиньски, 59), Мурру, Андерсен, Колли, Экдаль, Сапонара (Рамирес, 45+2), Прат, Линетти (Дефрель, 84), Квальярелла, Габбьядини.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур, Джимсити, Гозенс (Паломино, 90+4), Манчини, Иличич (Кастань, 87), де Рон, Фройлер, Гомес (Пашалич, 73), Сапата.

Предупреждения: Мурру, 53. Рамирес, 90+3. Сапата, 90+5. Фройлер, 90+5.

Судья: Фаббри (Италия).

10 марта. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.