«Интер» обыграл «Сассуоло», Лукаку и Мартинес сделали по дублю

«Интер» в гостях обыграл «Сассуоло» (4:3) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

У гостей по два мяча забили Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Каждый из них реализовал один 11-метровый. У «Сассуоло» забили Доменико Берарди, Филип Джуричич и Жереми Бога.

«Интер» набрал 21 очко и занимает второе место. У «Сассуоло» шесть очков и 16-я позиция. В следующем туре «Интер» примет «Парму», а «Сассуоло» на выезде сыграет с «Вероной».

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Сассуоло» — «Интер» — 3:4 (1:3)

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр