«Интер» обыграл «Сампдорию» и вернулся на первое место в серии А
«Интер» выиграл у «Сампдории» (3:1) в матче шестого тура чемпионата Италии.
В составе победителей отличились Стефано Сенси, Алексис Санчес и Роберто Гальярдини. У «Самп» забил Якуб Янкто. При этом Санчес был удален в начале второго тайма, получив вторую желтую карточку за симуляцию.
«Интер» 18 очков и вновь вышел на первое место. У «Ювентуса» на два очка меньше и вторая позиция. «Сампдория» на последнем месте — три очка.
В следующем туре «Интер» примет «Ювентус», а «Сампдория» на выезде сыграет с «Вероной».
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Сампдория» — «Интер» — 1:3 (0:2)
Голы: Сенси, 20 (0:1). Санчес, 22 (0:2). Янкто, 55 (1:2). Гальярдини, 61 (1:3).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Депаоли (Бонаццоли, 56), Колли, Шабо, Экдаль (Виейра, 69), Линетти (Капрари, 73), Янкто, Квальярелла, Ригони.
«Интер»: Ханданович, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Гальярдини, Сенси (Барелла, 65), Санчес, Кандрева (Д`Амброзио, 57), Мартинес (Лукаку, 56).
Предупреждения: Бастони, 10. Ригони, 16. Линетти, 33. Санчес, 43. Шкриньяр, 81.
Удаление: Санчес, 46.
Судья: Кальварезе (Италия).
28 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».