«Интер» обыграл «Наполи» и вышел на первое место
«Интер» в матче 18-го тура чемпионата Италии обыграл «Наполи» со счетом 3:1. Дубль оформил Ромелу Лукаку.
«Интер» поднялся на первое место в таблице. «Наполи» идет восьмым.
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
«Наполи» — «Интер» — 1:3 (1:2)
Голы: Лукаку, 14 (0:1). Лукаку, 33 (0:2). Милик, 39 (1:2). Мартинес, 62 (1:3).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Хюсай (Лосано, 81), Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис (Льоренте, 84), Кальехон, Инсинье, Милик.
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Бираги, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Весино (Сенси, 73), Гальярдини (Барелла, 56), Кандрева, Лукаку (Валеро, 88), Мартинес.
Предупреждения: Кандрева, 29. Барелла, 61. Сенси, 82. Шкриньяр, 83.
Судья: Довери (Италия).
6 января. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/