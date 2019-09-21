«Интер» обыграл «Милан» в дерби и возглавил серию A

«Интер» победил «Милан» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Счет открыл хавбек Марсело Брозович, второй мяч провел Ромелу Лукаку. Бельгиец перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» этим летом. На данный момент на его счету три гола в четырех играх серии A.

В таблице чемпионата «Интер» вышел на первое место с четырьмя победами в четырех играх. У действующего чемпиона «Ювентуса» на 3 очка меньше. «Милан» опустился на девятую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

«Милан» — «Интер» — 0:2 (0:0)

Голы: Брозович, 49 (0:1). Лукаку, 78 (0:2).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Конти, Музаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандез, 72), Кессье, Билья, Сусо, Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 64), Пентек, Леан (Ребич, 83).

«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Шкриньяр, Д`Амброзио, Брозович, Сенси (Весино, 71), Барелла (Кандрева, 82), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано, 76).

Предупреждения: Конти, 48. Д`Амброзио, 82. Ребич, 88.

Судья: Довери.

21 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».