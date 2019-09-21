«Интер» обыграл «Милан» в дерби и возглавил серию A
«Интер» победил «Милан» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 2:0.
Счет открыл хавбек Марсело Брозович, второй мяч провел Ромелу Лукаку. Бельгиец перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» этим летом. На данный момент на его счету три гола в четырех играх серии A.
В таблице чемпионата «Интер» вышел на первое место с четырьмя победами в четырех играх. У действующего чемпиона «Ювентуса» на 3 очка меньше. «Милан» опустился на девятую строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
«Милан» — «Интер» — 0:2 (0:0)
Голы: Брозович, 49 (0:1). Лукаку, 78 (0:2).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Конти, Музаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандез, 72), Кессье, Билья, Сусо, Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 64), Пентек, Леан (Ребич, 83).
«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Шкриньяр, Д`Амброзио, Брозович, Сенси (Весино, 71), Барелла (Кандрева, 82), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано, 76).
Предупреждения: Конти, 48. Д`Амброзио, 82. Ребич, 88.
Судья: Довери.
21 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/