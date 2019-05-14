"Интер" обыграл "Кьево" и поднялся на третье место

"Интер" победил "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились нападающие Маттео Политано и Иван Перишич.

"Интер" набрал 66 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Кьево" с 15 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Интер" - "Кьево" - 2:0 (1:0)

Голы: Политано, 39 (1:0). Перишич, 86 (2:0).

"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Седрик Суариш, Шкриньяр, Валеро, Наингголан, Весино (Гальярдини, 65), Перишич, Икарди (Мартинес, 79), Политано (Кандрева, 62).

"Кьево": Шемпер, Цесар, Томович (Ярошиньски, 78), Бани, Хетемай, Ригони, Депаоли, Меджорини, Лерис, Виньято (Пеллиссьер, 80), Грубац (Кийен, 51).

Предупреждения: Грубац, 26. Валеро, 35. Ригони, 36. Перишич, 70.

Удаление: Ригони, 76.

Судья: Валери.

13 мая. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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