"Интер" объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера

Экс-наставник "Зенита" Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Интера", информирует пресс-служба клуба. 60-летний итальянский специалсит возглавил команду в 2017 году.
В этом сезоне "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.
Ранее появилась информация, что Спаллетти могут сменить Антонио Конте или Жозе Моуринью.
FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.— Inter (@Inter) 30 мая 2019 г.
Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM
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