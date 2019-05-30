"Интер" объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера

Экс-наставник "Зенита" Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Интера", информирует пресс-служба клуба. 60-летний итальянский специалсит возглавил команду в 2017 году.

В этом сезоне "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, что Спаллетти могут сменить Антонио Конте или Жозе Моуринью​.