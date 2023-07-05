«Интер» объявил о продлении контракта с Чалханоглу до 2027 года

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «нерадзурри». Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Чалханоглу выступает за «Интер» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 46 матчах за команду во всех турнирах.

Прошлый контракт 29-летнего турка с командой действовал до конца июня 2024 года.