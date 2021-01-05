Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» не получал официальных предложений по Эриксену

17:40
Теги:

«Интер» не имеет ни одного серьезного предложения по хавбеку Кристиану Эриксену, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Некоторые клубы контактировали с «нерадзурри», включая «Аякс», который хочет вернуть полузащитника в свои ряды. При этом никто из них не сделал официального предложения итальянцам по игроку.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир