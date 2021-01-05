«Интер» не получал официальных предложений по Эриксену

«Интер» не имеет ни одного серьезного предложения по хавбеку Кристиану Эриксену, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Некоторые клубы контактировали с «нерадзурри», включая «Аякс», который хочет вернуть полузащитника в свои ряды. При этом никто из них не сделал официального предложения итальянцам по игроку.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.