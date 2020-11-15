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«Интер» не отпустил Коларова в сборную Сербии

19:17
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Защитник сборной Сербии Александр Коларов получил небольшое повреждение. «Интер», боясь усугубления травмы, запретил игроку отправиться в расположение национальной сборной Сербии, сообщает RTS.

Игра Сербия — Россия состоится в среду, 18 ноября. Матч пройдет в Белграде на стадионе имени Райко Митича, начало — в 22.45 мск (20.45 по местному времени).

Сербия — Россия

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