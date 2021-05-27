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«Интер» не оставляет надежды подписать контракт с Симоне Индзаги

18:15
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«Интер» все еще надеется, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги примет предложение, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Ранее нерадзурри покинул Антонио Конте, который привел команду к чемпионству.

При этом Ди Марцио ранее сообщал, что Индзаги договорился о новом контракте с «Лацио», который будет действовать до 2024 года. Однако чемпионы Италии рассчитывают, что специалист еще может передумать.

В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии.

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