«Интер» не оставляет надежды подписать контракт с Симоне Индзаги

«Интер» все еще надеется, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги примет предложение, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Ранее нерадзурри покинул Антонио Конте, который привел команду к чемпионству.

При этом Ди Марцио ранее сообщал, что Индзаги договорился о новом контракте с «Лацио», который будет действовать до 2024 года. Однако чемпионы Италии рассчитывают, что специалист еще может передумать.

В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии.