«Интер» не может договориться с Брозовичем по новому контракту

«Интер» пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает в Twitter журналист Николо Скира. «Нерадзурри» предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату 7 миллионов евро.

Действующий контракт Брозовича с черно-синими рассчитан до конца сезона. При этом «ПСЖ» и «Тоттенхэм» заинтересованы в том, чтобы подписать футболиста на правах свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.