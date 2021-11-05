«Интер» не может договориться с Брозовичем по новому контракту
«Интер» пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает в Twitter журналист Николо Скира. «Нерадзурри» предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату 7 миллионов евро.
Действующий контракт Брозовича с черно-синими рассчитан до конца сезона. При этом «ПСЖ» и «Тоттенхэм» заинтересованы в том, чтобы подписать футболиста на правах свободного агента.
В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю