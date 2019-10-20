«Интер» не будет искать замену Алексису Санчесу

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что клуб не намерен покупать нового нападающего. Ранее форвард Алексис Санчес выбыл на 2-3 месяца из-за травмы, которую получил в товарищеском матче за сборную Чили.

— Мы формировали состав по определенному принципу, — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport. — Конечно, было бы лучше, если бы обошлось без травм, но мы считаем, что Алексис вернется в строй через пару месяцев. Так что не собираемся вносить изменения в линию нападающих.

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