«Интер» — «Наполи»: Кварацхелия, Осимен, Лукаку и Мхитарян выйдут с первых минут

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«Интер» и «Наполи» объявили стартовые составы на матч 16-го тура серии А.

«Интер»: Онана — Бастони, Ачерби, Шкриньяр, Дармиан, Димарко — Барелла, Чалханоглу, Мхитарян — Лукаку, Джеко.

«Наполи»: Мерет — Ди Лоренцо Ким, Рахмани, Оливера — Ангисса, Лоботка, Зелиньски — Политано, Кварацхелия, Осимен.

Игра пройдет в Милане и начнется в 22.45 мск.