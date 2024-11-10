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«Интер» — «Наполи»: смотреть матч серии А онлайн

«Интер» сыграет с «Наполи» в чемпионате Италии по футболу 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Генрих Мхитарян, игрок «Интера».
Фото Global Look Press

«Интер» сыграет с «Наполи» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер» — «Наполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

Миланская команда набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 25-ю баллами идет на первой строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Наполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
2
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
3
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
4
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
5
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
6
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 12 4 0 8 17-27 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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36 тур
37 тур
38 тур
7.11 22:45
Дженоа – Комо
 1 : 1
8.11 22:45
Лечче – Эмполи
 1 : 1
9.11 17:00
Венеция – Парма
 1 : 2
9.11 20:00
Кальяри – Милан
 3 : 3
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 2 : 0
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 2 : 1
10.11 17:00
Рома – Болонья
 2 : 3
10.11 17:00
Фиорентина – Верона
 3 : 1
10.11 20:00
Монца – Лацио
 - : -
10.11 22:45
Интер – Наполи
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 11
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Франсишку Консейсау

Франсишку Консейсау

Ювентус

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 11 1 4
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 7 1 2
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 8 1 2
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