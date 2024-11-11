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Сегодня, 00:44

«Интер» и «Наполи» сыграли вничью, Чалханоглу не забил пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интер» и «Наполи» не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1. Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминей в середине первого тайма открыл счет. Хозяева отыгрались перед самым перерывом благодаря голу турецкого хавбека Хакана Чалханоглу. На 74-й минуте турок мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
2
 Интер 12 7 4 1 26-14 25
3
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
4
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
5
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
6
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
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 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 12 4 0 8 17-27 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
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 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
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 Монца 12 1 5 6 10-15 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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