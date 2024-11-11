«Интер» и «Наполи» сыграли вничью, Чалханоглу не забил пенальти

«Интер» и «Наполи» не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1. Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминей в середине первого тайма открыл счет. Хозяева отыгрались перед самым перерывом благодаря голу турецкого хавбека Хакана Чалханоглу. На 74-й минуте турок мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.