«Интер» обыграл «Наполи», «Дженоа» и «Милан» сыграли вничью

«Интер» обыграл «Наполи» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч с пенальти забил Ромелу Лукаку.

«Милан» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» (2:2). Россонери с 28 очками остаются лидерами чемпионата. У «Интера» 27 очков и вторая позиция. Третьим идет «Ювентус» — 24 очка.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Фиорентина» — «Сассуоло» — 1:1 (1:1)

Голы: Траоре, 13 (0:1). Влахович, 35 — с пенальти (1:1).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес (Игор, 73), Пеццела, Венути, Миленкович, Бонавентура (Валеро, 87), Бираги, Кастровилли (Пульгар, 74), Амрабат, Рибери, Влахович (Куаме, 74).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Кирикеш, Толян, Рожериу, Обианг (Бурабия, 79), Локателли (Маньянелли, 82), Траоре (Капуто, 61), Берарди, Бога (Джуричич, 79), Распадори (Дефрель, 61).

Предупреждения: Амрабат, 7. Берарди, 18. Локателли, 18. Траоре, 29. Кастровилли, 42. Бираги, 45. Толян, 62. Миленкович, 90+2.

Судья: Валери.

16 декабря. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

«Дженоа» — «Милан» — 2:2 (0:0)

Голы: Дестро, 47 (1:0). Калабрия, 52 (1:1). Дестро, 60 (2:1). Калюлю, 83 (2:2).

«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Бани, Гольданига, Гильоне, Пеллегрини (Чиборра, 46), Стураро (Бехрами, 76), Лерагер, Дестро (Скамакка, 76), Пьяца (Мелегони, 69), Шомуродов (Радованович, 85).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Далот, Калюлю, Хакан Чалханоглу, Кессье, Тонали (Диас, 77), Ребич (Хауге, 53), Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 53), Леан.

Предупреждения: Пеллегрини, 18. Романьоли, 25. Самуэль Кастильехо, 54. Леан, 83. Радованович, 87.

Судья: Орсато.

16 декабря. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Верона» — «Сампдория» — 1:2 (0:1)

Голы: Экдаль, 41 (0:1). Верре, 54 (0:2). Дзакканьи, 70 — с пенальти (1:2).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко, Чеккерини (Ловато, 39), Давидович (Гюнтер, 88), Мигел Велозу (Рюэгг, 61), Лазович (Тамез, 61), Дзакканьи, Барак, Ди Кармине (Э.Колли, 61), Сальседо.

«Сампдория»: Аудеро, Феррари, Тонелли, О.Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Экдаль, Верре (Рамирес, 70), Янкто (Лерис, 76), Ла Гумина, Дамсгор.

Предупреждения: Верре, 19. Тонелли, 29. Фараони, 57. Дамсгор, 69. Сальседо, 77. Адриэн Силва, 90.

Удаление: Барак, 90+4.

Судья: Рос.

16 декабря. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

«Интер» — «Наполи» — 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 73 — с пенальти.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Янг (Д`Амброзио, 86), Брозович (Сенси, 67), Гальярдини, Барелла, Лукаку, Мартинес (Хакими, 77).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй (Гулям, 84), Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Руис, 74), Бакайоко (Политано, 74), Демме (Эльмас, 84), Мертенс (Петанья, 16), Инсинье, Лосано.

Предупреждения: Брозович, 57. Бакайоко, 59. Оспина, 71. Лосано, 74. Лукаку, 80. Шкриньяр, 85. Д`Амброзио, 88. Ханданович, 90+1.

Удаление: Инсинье, 72.

Судья: Масса.

16 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Парма» — «Кальяри» — 0:0

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Пеццелла (Гальоло, 28), Осорио, Куцка, Куртич, Скоццарелла (Зом, 19), Жервинью (Эрнани, 72), Инглезе (Корнелиус, 72), Карамо (Брунетта, 73).

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис (Карбони, 83), Дзаппа, Валюкевич (Чеппителли, 71), Жоау Педру, Рог, Нандес, Олива (Марин, 77), Черри (Симеоне, 46), Соттиль (Трамони, 84).

Предупреждения: Олива, 25. Корнелиус, 90+3.

Судья: Пеццуто.

16 декабря. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

«Специя» — «Болонья» — 2:2 (1:0)

Голы: Нзола, 19 (1:0). Нзола, 63 (2:0). Домингес, 72 (2:1). Барроу, 90+2 (2:2).

Нереализованный пенальти: Барроу, 90+7 (вратарь)

«Специя»: Проведель, Эрлич, Маркицца, Шабо, Феррер, Агуме (Риччи, 81), Агудело (Фариас, 64), Эстевес (Побега, 81), Маджоре (Дейола, 73), Гьяси, Нзола.

«Болонья»: Да Коста, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Пас, Томиясу, Медель (Поли, 81), Сориано, Домингес (Балдурссон, 81), Паласио (Рабби, 84), Виньято (Сванберг, 55), Барроу.

Предупреждения: Маркицца, 16. Томиясу, 25. Гьяси, 37. Агуме, 49. Шабо, 85. Проведель, 90+2. Эрлич, 90+3.

Судья: Джакомелли.

16 декабря. Специя. Стадион «Alberto Picco».