«Интер» намерен продлить контракты с Лаутаро Мартинесом, Бареллой и Брозовичем

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство клуба намерено подписать новое соглашение с 24-летним аргентинцем, которое будет рассчитано до лета 2026 года. Также на следующей неделе «Интер» обсудит контракты с Николой Бареллой и Марсело Брозовичем.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за «Интер», на его счету 19 голов и 11 результативных передач. Действующий контракт Лаутаро с клубом рассчитан до 2023 года.