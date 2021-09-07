«Интер» намерен продлить контракты с Лаутаро Мартинесом, Бареллой и Брозовичем
05:07
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, руководство клуба намерено подписать новое соглашение с 24-летним аргентинцем, которое будет рассчитано до лета 2026 года. Также на следующей неделе «Интер» обсудит контракты с Николой Бареллой и Марсело Брозовичем.
В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за «Интер», на его счету 19 голов и 11 результативных передач. Действующий контракт Лаутаро с клубом рассчитан до 2023 года.
Читайте также
Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота
1470 дней на больничной койке. Его называли главным талантом Англии, но в 29 лет он не нужен ни одному клубу
«После этого сбора надо выключить телефон и уехать в лес». Карпин — о матче с Мальтой и ощущениях от работы в сборной
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю