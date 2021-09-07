Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» намерен продлить контракты с Лаутаро Мартинесом, Бареллой и Брозовичем

05:07
Теги:

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство клуба намерено подписать новое соглашение с 24-летним аргентинцем, которое будет рассчитано до лета 2026 года. Также на следующей неделе «Интер» обсудит контракты с Николой Бареллой и Марсело Брозовичем.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за «Интер», на его счету 19 голов и 11 результативных передач. Действующий контракт Лаутаро с клубом рассчитан до 2023 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой
Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота
1470 дней на больничной койке. Его называли главным талантом Англии, но в 29 лет он не нужен ни одному клубу
«После этого сбора надо выключить телефон и уехать в лес». Карпин — о матче с Мальтой и ощущениях от работы в сборной
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд