«Интер» намерен подписать защитника «Дженоа» де Винтера
«Интер» возобновил контакты с «Дженоа» по поводу трансфера защитника Кони де Винтера, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, представители миланского клуба настроены на заключение сделки по 23-летнему бельгийцу, чтобы усилить оборонительную линию перед началом сезона-2025/26.
Издание La Repubblica сообщало в конце июня 2025 года, то «Дженоа» намерен выручить за де Винтера 30 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 де Винтер в 26 матчах за «Дженоа» забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.
