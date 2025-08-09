Футбол
9 августа, 11:16

«Интер» намерен подписать защитника «Дженоа» де Винтера

Павел Лопатко

«Интер» возобновил контакты с «Дженоа» по поводу трансфера защитника Кони де Винтера, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, представители миланского клуба настроены на заключение сделки по 23-летнему бельгийцу, чтобы усилить оборонительную линию перед началом сезона-2025/26.

Издание La Repubblica сообщало в конце июня 2025 года, то «Дженоа» намерен выручить за де Винтера 30 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 де Винтер в 26 матчах за «Дженоа» забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Киву: «Я не хочу выигрывать трофей в августе»

Моуринью: «Моя работа в «Роме» подарила мне особый опыт»
