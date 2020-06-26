«Интер» находится на стадии продвинутых переговоров с Хакими

«Интер» ведет переговоры по трансферу защитника «Реала» Ашрафа Хакими, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, 21-летний марроканец хочет получать больше времени в основном составе, а «Королевский клуб» не может обеспечить игроку данное условие. Сообщается, что «сливочные» провели переговоры с «Интером», а Хакими готов выслушать предложение итальянской команды. Игрок является главной трансферной целью наставника «нерадзурри» Антонио Конте.

В сезоне-2019/20 Хакими выступает за «Боруссию Д». Игрок провел за немецкую команду 44 матча во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марроканца в 54 миллиона евро.