«Интер» находится на стадии продвинутых переговоров с Хакими
«Интер» ведет переговоры по трансферу защитника «Реала» Ашрафа Хакими, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.
По информации источника, 21-летний марроканец хочет получать больше времени в основном составе, а «Королевский клуб» не может обеспечить игроку данное условие. Сообщается, что «сливочные» провели переговоры с «Интером», а Хакими готов выслушать предложение итальянской команды. Игрок является главной трансферной целью наставника «нерадзурри» Антонио Конте.
В сезоне-2019/20 Хакими выступает за «Боруссию Д». Игрок провел за немецкую команду 44 матча во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марроканца в 54 миллиона евро.
Inter are in advanced talks to sign Achraf Hakimi. He wants to leave Real Madrid to be a starter — Inter have contacted Real and the player has accepted to listen their bid. He's the first target as right back for Antonio Conte. ??? @SkySport #Inter #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2020