«Интер» надеется продлить контракт со Шкриньяром в ближайшие недели

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о ситуации с продлением контракта защитника Милана Шкриньяра.

«Я настроен оптимистично, чтобы достичь соглашения со Шкриньяром по новому долгосрочному контракту. Мы свяжемся с его агентами и надеемся заключить его в ближайшие несколько недель», — приводит слова Шкриньяра журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 27-летний словак провел 20 матчей за «Интер», в которых заработал одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 млн евро.