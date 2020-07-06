«Интер» надеется подписать новый контракт с Лаутаро Мартинесом

Руководство «Интера» намерено предложить новый контракт нападающему команды Лаутаро Мартинесу, сообщает Tuttosport.

«Нерадзурри» не намерены отпускать аргентинского игрока в «Барселону», и хотят переубедить его, предложив зарплату в 7 миллионов евро.

Кроме того, «Интер» планирует исключить из нового договора пункт о сумме отступных, которая присутствует в нынешнем контракте на сумму в 111 миллионов евро.