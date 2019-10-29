«Интер» надеется подписать Фертонгена свободным агентом

«Интер» намерен подписать защитника «Тоттенхэма» Яна Фертонгена свободным агентом по окончании сезона. Миланский клуб проявлял интерес к 32-летнему бельгийцу еще прошедшим летом, но тогда клубы не смогли договориться о сумме сделки, сообщает The Guardian.

Недавно «Тоттенхэм» сообщил «Интеру», что не отпустит Фертонгена в январе по сниженной цене, хотя контракт игрока с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Сам защитник пока не обсуждал с клубом возможность продления соглашения.

В нынешнем сезоне Фертонген провел 9 матчей во всех турнирах.

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