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Сегодня, 15:16

«Интер» начал переговоры по трансферу защитника «Фиорентины»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может перейти в «Интер» в это межсезонье. Миланский клуб начал официальные переговоры по трансферу 24-летнего серба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Интер» переключил внимание на защитника «Фио» после того, как сорвался трансфер Глейсона Бремера из «Торино».

Действующий контракт Миленковича рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Миленкович сыграл в 39 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
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