«Интер» начал переговоры о трансфере де Пауля

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль может стать игроком «Интера» в зимнее трансферное окно. Представители миланского клуба уже обратились к агентам 25-летнего аргентинца, чтобы обсудить детали возможной сделки, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Инциатором сделки выступает главный тренер «Интера» Антонио Конте, который настаивает на покупке хавбека. Кроме «Интера» за игроком следят«Милан» и «Наполи». «Удинезе» хочет выручить за трансфер де Пауля 35 миллионов евро.

В текущем сезоне де Пауль отыграл 10 матчей за «Удинезе», отметившись 1 голом и 2 передачами.

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