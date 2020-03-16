«Интер» может продать Година летом

«Интер» может расстаться с Диего Годином в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, руководство «нерадзурри» готово отпустить 34-летнего уругвайца из команды, несмотря на то, что тот проводит свой первый сезон в Италии. Издание сообщает, что Годин не вписался в систему главного тренера «Интера» Антонио Конте, в связи с чем клуб не видит смысла оставлять игрока.

Годин перешел в «Интер» летом 2019 года на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2022 года. В сезоне-2019/20 уругваец провел 25 матчей за «нерадзурри», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.